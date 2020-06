Juli 2008

De Portugezen beëindigen hun onderzoek. Na het indienen van hun eindrapport beschouwen de autoriteiten Kate en Gerry McCann niet langer als 'arguidos'. Ook de Britse expat Robert Murat wordt buiten verdenking gesteld.

In diezelfde maand verschijnt het boek The Truth of the Lie van Goncalo Amaral, de rechercheur die het onderzoek naar de verdwijning had geleid maar aan de kant werd gezet nadat hij kritiek had geuit op de Britse politie. Amaral schrijft in zijn boek dat Madeleine in het appartement van de McCanns is gestorven op de dag van haar verdwijning en dat Gerry en Kate haar lichaam hebben verstopt.