Jobverlies blijft ondernemingen parten spelen

Bij cateraar Compass Group Belgilux staan 550 banen op de helling. Het is lang niet het enige bedrijf waar werknemers naar de uitgang worden begeleid. De coronacrisis heeft er voor velen flink ingehakt.

De cateraar wil herstructureren en schrapt daarbij 550 jobs. Dat maakte het vandaag bekend tijdens een speciale ondernemingsraad. De coronacrisis speelt het bedrijf, dat normaal gezien levert aan bedrijfsrestaurants en scholen, parten waardoor het zijn personeelsbestand moet ‘aftoetsen aan de economische realiteit’, valt er te horen.

Een unicum is dat niet. Alleen al de voorbije twee weken kwamen heel wat bedrijven tot de constatatie dat een afslanking nodig zal zijn om de boekhouding te redden. Deze middag nog maakte auto-importeur D’Ieteren bekend dat wellicht 211 mensen andere oorden moeten opzoeken. Een versneld transformatieplan treedt daarbij in werking.

Het West-Vlaamse BMT Aerospace, dat onder andere tandwielen voor de ruimtevaartsector maakt, moet wereldwijd 105 banen op het spel zetten, waarvan 9 in zijn vestiging in Oostkamp. Een soortgelijk verhaal klinkt in Sint-Truiden waar 171 invullingen dreigen te verdwijnen bij VCST Industrial Products.

Verder zijn er nog Renault (wereldwijd 15.000 bedreigde banen), Brussels Airlines (1.000 bedreigde banen), Boeing (wereldwijd 6.770 bedreigde banen) of Jumbo (300 geschrapte banen in Nederland). Het lijstje gaat nog wel even door.

Geen beterschap

Volgens de Economic Risk Management Group (ERMG) moeten we ondanks de versoepelingen niet verwachten dat de situatie snel beter wordt. Volgens de ERMG verwachten zeven op acht bedrijven voor oktober geen normalisatie van de omzet. Zes op tien verwacht ook jobverlies.