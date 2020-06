Wat weten we over de verdachte in zaak Madeleine McCann?

De 43-jarige zedendelinquent die verdacht wordt van moord op Madeleine McCann heeft een lang strafblad. Hij is al meerdere keren veroordeeld voor kindermisbruik, schrijft Der Spiegel.

Er komen meer en meer details naar buiten over de nieuwe hoofdverdachte in het onderzoek naar de verdwijning van de Britse kleuter Madeleine McCann 13 jaar geleden in Portugal.

De Duitse pers identificeert hem als de 43-jarige pedofiel Christian B. In 1994 werd hij voor de eerste keer veroordeeld voor kindermisbruik, schrijft Der Spiegel. Hij was toen zeventien jaar. Hij staat ook bekend voor diefstal en drugsdealen. In 2016 zou hij voor kindermisbruik en het bezit van kinderporno veroordeeld zijn. Een jaar later volgde een veroordeling wegens aanranding.

Het Duitse parket bevestigt dat Christian B. al voor seksueel misbruik van een kind en het bezit van kinderporno is veroordeeld.

In december vorig jaar werd Christian B. nog veroordeeld voor een brutale verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw in 2005. Dat gebeurde in de Algarve in Portugal, anderhalf jaar voor de verdwijning van Madeleine McCann. Het slachtoffer werd volgens Der Spiegel vastgebonden, geslagen, verkracht en beroofd.

Gevangenis

De man zit momenteel een gevangenisstraf uit. Het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) moet binnenkort zijn vrijlating op proef bekijken, zo blijkt uit gerechtelijke documenten. De verdachte heeft bijna twee derde van zijn gevangenisstraf in een zaak over verdovende middelen uitgezeten. Het beroep van de man in de zaak van de verkrachting van de oudere vrouw in Portugal is ook nog in behandeling.

Zowel Der Spiegel als Bild heeft een geanonimiseerde foto van Christian B. gepubliceerd.

Portugal

De verdachte leefde tussen 1995 en 2007 geregeld in de Algarve en reisde op het moment van de verdwijning van McCann met een camper door Portugal. Hij zou in de buurt zijn geweest van Praia de Luz, de plek waar in mei 2007 het driejarige meisje spoorloos verdween terwijl ze met haar ouders op vakantie was. Hij zou in vakantieverblijven hebben ingebroken en zou zich met drugstrafiek hebben ingelaten.

De Duitse politie had in oktober 2013 al een tip over de verdachte gekregen in de zaak over de Britse kleuter, maar de informatie was toe nog te licht. In 2017 volgde een nieuwe tip die volgens Scotland Yard meer gewicht had.

Moordonderzoek

De politie omschrijft de verdachte als blank, met kort blond haar. Hij is ongeveer 1 meter 83 groot. In 2007, het jaar dat McCann verdween, was hij 30, al voegt de politie eraan toe dat hij er ongeveer 25 uitzag. Niemand weet of het meisje nog in leven is of niet. De Duitse speurders gaan ervan uit dat de 43-jarige man op 3 mei 2007 het Engelse meisje heeft ontvoerd en vermoord.