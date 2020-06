Meer F1-kansen voor Stoffel Vandoorne: testrijder van Mercedes mag ook invallen voor twee andere teams

Formule 1-renstal Mercedes gaat zijn testrijders Stoffel Vandoorne en Esteban Gutiérrez delen met Racing Point en McLaren. Dat maakt de kans dat onze landgenoot mag invallen dit seizoen een pak groter.

Vandoorne, die voor Mercedes de Formule E rijdt, en de Mexicaan Gutiérrez, net als Vandoorne een voormalige F1-rijder, testen de bolides van Mercedes en moeten klaarstaan als Lewis Hamilton of Valtteri Bottas niet inzetbaar zijn. Nu kunnen ze ook invallen als een rijder van McLaren of Racing Point niet kan racen door een blessure of een coronabesmetting.

Hamilton en Bottas keren volgende week zelf terug op het asfalt voor testen in Silverstone. Ze zullen daarbij de twee jaar oude Silver Arrow besturen. Het gebruik van de nieuwe wagen is niet toegestaan.

Racing Point heeft al een hechte band met Mercedes. McLaren kiest volgend seizoen niet Renault maar Mercedes als krachtbron.

Het hertekende Formule 1-seizoen start op 5 juli met een race zonder publiek in Oostenrijk.