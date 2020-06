Moeten we emmers buitenzetten nu het regent?

Onder het devies ‘elke druppel telt’ lanceerde Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) dinsdag een opvallende oproep op Facebook: zet je emmer buiten.

Het was de voorbije weken extreem droog. Nu er eindelijk wat regen valt, stelt Van Den Driessche voor om zo veel mogelijk water op te vangen met emmers, bakken en zelfs kinderzwembadjes. ‘Dat water kunnen we, na de regenbuien, gebruiken om straks het gazon te besproeien, de auto te wassen en het terras te schuren’, zegt hij. ‘Want daarvoor gebruiken we vandaag nog te vaak en te veel van dat zuivere en kostbare kraantjeswater.’

De voorspelde regen van de komende dagen zal lang niet genoeg zijn om de droogte op te lossen. Daarvoor zijn structurele oplossing nodig, beseft Van Den Driessche ‘Dat betekent niet dat we in afwachting lijdzaam moeten toezien. Alle beetjes kunnen helpen.’

Hij vroeg ook weerman David Dehenauw om raad. Die wijst erop dat het behoorlijk lang en hard moet regenen om een emmer helemaal te laten vol lopen. Een alternatief is met een buis in de goot of onderaan in de regenpijp water dat van de daken loopt op te vangen in een bak of in een ton. Dan verdwijnt het niet in de riolen. Het principe van een regenton dus.

Symbolisch

Emmers gaan het structureel watertekort uiteraard niet oplossen, reageert Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij. ‘Maar het is een leuk, vooral symbolisch idee dat mensen doet nadenken over de beschikbaarheid van water. Als je het water dan zinvol gebruikt, om te poetsen, om het toilet door te spoelen of de planten water te geven, dan is het nuttig.’

Volgens haar kun je regenwater overigens het best op een verhard oppervlakte opvangen. ‘Als het regenwater in de grond dringt, is het nog beter. Zo wordt het grondwater aangevuld.’ En een regenwaterput zou - indien mogelijk - een veel groter verschil maken.

Tankwagen huren

Duidelijk is dat met deze extreme droogte het besef groeit dat water schaars is. Enkele buurtbewoners uit Sint-Amandsberg recupereerden bijvoorbeeld met een gehuurde tankwagen 150.000 liter grondwater van een werf in hun wijk. Daarmee vulden ze regenputten van 23 huizen in hun wijk. ‘Goedkoper is het waarschijnlijk niet’, zeggen initiatiefnemers Els en Benny De Cloet aan De Gentenaar. ‘In principe kan je de regenwaterput ook vullen met kraantjeswater. Wat wij nu gedaan hebben, is waarschijnlijk 10 à 20 euro duurder.’

Bij code oranje moeten we zuinig omspringen met water en ook regenwater. De Vlaamse Milieumaatschappij geeft op haar website een hele reeks tips om spaarzaam te zijn met water. ‘Iedereen moet beseffen hoe waardevol water is’, zei hydroloog Patrick Willems eerder in onze krant ook.