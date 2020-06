Spanje heropent op 22 juni grenzen voor buurlanden

Spanje opent op 22 juni opnieuw zijn landsgrenzen met Frankrijk en Portugal. Dat maakte minister van Toerisme Reyes Maroto donderdag bekend. Mensen die met het vliegtuig komen, moeten voorlopig nog in quarantaine.

Sinds midden maart mochten door de coronapandemie alleen nog terugkerende Spanjaarden, arbeidsmigranten en vrachtwagenchauffeurs het land binnen. Op 22 juni, als de noodtoestand in Spanje afloopt, zullen ook de reisbeperkingen tussen Spanje en buurlanden Frankrijk en Portugal vervallen. ‘Het verkeer van en naar deze belangrijke landen zal dan weer mogelijk zijn’, bevestigde minister van Toerisme Maria Reyes Maroto.

Sinds 15 mei moeten alle mensen die Spanje binnenkomen twee weken in quarantaine. Die maatregel zal waarschijnlijk niet meer gelden voor Fransen en Portugezen die na 22 juni via land de grens oversteken. ‘Ik kan daar vandaag geen zekerheid over geven, maar als de omstandigheden het toelaten om de quarantaineregels voor 1 juli op te heffen, zullen we dat doen.’

Het coronavirus heeft in Spanje meer dan 27.000 mensenlevens geëist. De noodtoestand werd er woensdag voor een laatste keer verlengd tot 21 juni.