Turkse koploper Trabzonspor gaat in beroep tegen uitsluiting van Europees voetbal

Trabzonspor gaat in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) tegen de beslissing van de Europese Voetbalconfederatie (UEFA) om de Turkse club een seizoen niet te laten deelnemen aan de Champions League of Europa League. Dat heeft de club woensdagavond aangekondigd.

De UEFA kondigde aan dat de huidige koploper in de Turkse eerste afdeling volgend seizoen of het seizoen daarna geen Europees voetbal mag spelen, mocht de club erin slagen zich daarvoor te plaatsen. De Turkse club is niet in orde met het reglement omtrent financiële fair play.

Trabzonspor werd vier jaar geleden al gewaarschuwd door de UEFA. De club zou geschorst worden als het in 2019 nog steeds niet aan de financiële regels zou voldoen. Voetbalclubs mogen van de UEFA niet structureel meer geld uitgeven dan er binnenkomt.