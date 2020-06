Een Duitse man is voor de politie de nieuwe hoofdverdachte in het onderzoek naar de verdwijning van de Britse kleuter Madeleine McCann 13 jaar geleden in Portugal. Er is meteen een nieuwe internationale oproep naar bijkomende informatie gelanceerd.

De identiteit van de verdachte, die momenteel in Duitsland een gevangenisstraf uitzit, werd niet bekendgemaakt. De man was op de avond van 3 mei 2007 in de buurt van het vakantieoord Praia da Luz in de ...