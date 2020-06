Tokio maakt werk van Olympische Spelen in 2021 op kleinere schaal

De organisatoren van de Olympische Spelen in Tokio denken aan manieren om de kosten te drukken. Dat heeft de gouverneur van de Japanse hoofdstad donderdag bevestigd. De Spelen zouden komende zomer plaatsvinden, maar het mondiale sportevenement is vanwege de coronapandemie met een jaar verschoven.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaf eerder al toe dat het uitstel van de Spelen naar volgend jaar de rekening van het event nog verder zal doen oplopen. Zowel gastland Japan als het IOC zelf zullen bijkomende kosten voorgeschoteld krijgen.

“Maar we onderzoeken hoe we bepaalde elementen kunnen vereenvoudigen en stroomlijnen”, vertelde gouverneur Yuriko Koike. “De gesprekken hierover lopen. We moeten hierbij in eerste instantie het begrip verkrijgen van de inwoners van Tokio en de Japanse bevolking.”

Volgens Japanse media ligt een scenario op tafel waarbij de openingsceremonie kleinschaliger zal verlopen. Wel zullen de organisatoren in ieder geval heel wat extra budget moeten uittrekken om het event coronabestendig te maken. De krant Yomiuri Shimbun schreef in dit opzicht dat het plan circuleert om alle atleten, officials en fans verplicht een test te laten ondergaan.