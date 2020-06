Van ‘Blijf in uw kot’ naar ‘Uit uw kot, maar niet te zot’

‘Uit uw kot, maar niet te zot’. Die slogan vat volgens GEES-voorzitter Erika Vlieghe de nieuwe versoepelingen goed samen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) lanceerde aan het begin van de lockdown de slagzin ‘Blijf in uw kot’. Die zin bleef hangen, maar is intussen achterhaald. De nieuwe versoepelingen draaien het uitgangspunt immers om: alle activiteiten worden hervat, al gelden er uitzonderingen en blijven de afstandsregels gelden.

Erika Vlieghe, de voorzitter van de expertengroep GEES, lanceerde daarom gisteren in Het Journaal een nieuwe slogan. ‘Er is mij een slogan ter ore gekomen, die ik heel fijn vind en graag zou lanceren: “Uit uw kot, maar niet te zot”. Dat vat het heel goed samen. We kunnen weer wat meer, laat ons van die vrijheid genieten, maar laat ons ook de kantjes er niet vanaf lopen. Als we zien dat dingen niet oké zijn, spreek elkaar daar dan op aan.’

Voorzichtigheid is dus nog altijd de boodschap, ook al mogen we veel meer. We keren maandag niet terug naar de situatie van voor de lockdown, omdat we ons gedrag blijvend zullen aanpassen. Afstand houden, buiten afspreken en waakzaam zijn voor risicogroepen blijft de norm. Premier Sophie Wilmès benadrukte gisteren dat er vanaf nu zes gouden regels gelden die iedereen moet volgen.