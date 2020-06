In het centrum van Ekeren is de voorbije nacht het standbeeld van Leopold II voor de kerk in brand gestoken. Het is al de tweede keer deze week dat vandalen het omstreden standbeeld van de vorst viseren. Deze keer is de schade zo goed als zeker onherstelbaar.

Afgelopen weekend werd de bovenzijde van het standbeeld al met rode verf besmeurd. De voorbije nacht is er een brandversneller gebruikt, zo lijkt het. Het zwaard van het beeld is losgekomen en ligt deels op de grond. De figuur zelf is van boven tot onder zwartgeblakerd. Districtsburgemeester Koen Paelinckx (N-VA) en de politie zijn ter plaatse gekomen.

Een buurman heeft de schade opgemerkt omstreeks 8 uur 30 toen hij van de bakker kwam. Hij was de eerste die de blauwe lijn van de politie belde. De brandstichting moet ’s nachts gebeurd zijn. De daders moeten zeer snel gehandeld hebben, want voorlopig zijn er geen getuigen. De politie doet een buurtonderzoek.

Mogelijk is er een verband met de massale protesten tegen racistisch politiegeweld in de VS. Het was deze week ook de intentie om aan het standbeeld een protestactie tegen het politiegeweld te organiseren.

Sowieso weg in 2023

Het beeld van Leopold II is heel omstreden vanwege de verschrikkelijke zaken die onder zijn bewind in Congo Vrijstaat zijn gebeurd. Die zwarte bladzijde in onze geschiedenis ging gepaard met tal van gruwelverhalen van afgehakte handen, martelingen en onthoofdingen. Schattingen over het aantal slachtoffers lopen uiteen van vele honderdduizenden tot miljoenen. De vorst is er zelf nooit geweest, maar profiteerde wel van de opbrengst van onder meer de rubberoogsten om in eigen land grootste bouwprojecten te financieren.

Bij het standbeeld werd eerder al een bord geplaatst met duiding over die geschiedenis. In 2023, bij herinrichting van de kerkomgeving in Ekeren, zou het beeld sowieso worden weggehaald.

Wat er nu met het controversiële standbeeld zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

Eerder deze week verzamelde een petitie om alle standbeelden van Leopold II weg te halen uit Brussel al meer dan 10.000 handtekeningen. ‘Ik erger me aan de standbeelden en voel me slecht als ik ze in Brussel tegenkom. Het succes van de petitie toont dat ik niet de enige ben die zich daar zo bij voelt’, zei de veertienjarige initiatiefnemer Noah N. L aan De Standaard.