Waarom zwarte studenten betogen in hun afstudeerkleed

Een foto van een student die in Minnesota ging betogen in het typische afstudeerkleed en -hoedje, wordt gretig gedeeld in de Verenigde Staten. ‘Ik wilde een positieve boodschap brengen’, reageert Deveonte Joseph (17) zelf in Amerikaanse media. Andere studenten volgen ondertussen zijn voorbeeld.

Deveonte Joseph is piekfijn uitgedost op de foto, met zijn donkerblauwe graduation gown en het typische vierkanten hoedje. Een foto zoals er elk jaar duizenden worden genomen in de VS. De oorlogszone die te zien is op de straat in de achtergrond, met oproerpolitie en ambulances, geeft de foto echter een heel andere betekenis.

This photo by Nathan Aguirre is such a heartbreaking illustration of everything. Please share with attribution. pic.twitter.com/oHlV4vjMU4 — RepoMN?? (@RepoMnArt) May 29, 2020

De laatstejaarsstudent was in zijn afstudeeroutfit met zijn vrienden op stap in St. Paul, Minnesota, toen ze betogers zagen protesteren na de gewelddadige dood van George Floyd en besloten deel te nemen. Fotograaf Nathan Aguirre nam de foto van Joseph. ‘Ik had net als veel andere mensen een gevoel van ongeloof en bewondering’, vertelde Aguirre aan CNN.

‘Ik wilde wat positiviteit in de wereld brengen’, verklaarde Joseph zelf aan de nieuwszender. ‘Mensen kijken naar ons zwarten alsof het niet goed met ons gaat, alsof we niets hebben. Ik denk dat we gewoon niet genoeg gerespecteerd worden.’

Ondertussen volgen andere studenten in heel het land Josephs voorbeeld. ‘Terwijl we rondliepen, sprongen er agenten uit een busje en mikten met hun geweren op ons, we hadden een rode bol op onze borst’, getuigde laatstejaarsstudent Datelle Straub tegenover fotograaf David Guttenfelder. ‘Het is frustrerend dat ze het ok vinden om de toekomst te doden.’