Ouders Madeleine McCann reageren op nieuwe ontwikkeling in verdwijningszaak: ‘We geven onze hoop nooit op’

De ouders van het verdwenen Britse meisje Madeleine McCann reageren hoopvol op de nieuwe ontwikkelingen in de verdwijningszaak.

Het nieuws over een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar de verdwijning kwam gisteravond als een grote verrassing.

Kate en Gerry McCann uit Leicestershire, de ouders van het meisje dat in 2007 spoorloos verdween, reageerden kort in een schriftelijke mededeling die ze via de Britse pers verspreidden. Ze zeggen dat ze ‘de hoop nooit zullen opgeven’ om hun dochter ooit levend terug te vinden. ‘Wat de uitkomst ook mag zijn, we moeten weten wat er gebeurd is, om rust te vinden.’

De ouders doen ook een nadrukkelijke oproep aan iedereen die meer weet om zich te melden bij de politie. ‘We willen iedereen die informatie heeft aanmoedigen om onmiddellijk te politie te contacteren. Bedankt.’

Ontelbare tips

Vanaf de eerste dag van de verdwijning van hun dochter zijn de ouders onvermoeid naar haar blijven zoeken. Volgens de woordvoerder van de ouders gelooft het koppel dat de identificatie van een Duitse zedendelinquent als hoofdverdachte erg belangrijk kan zijn. ‘Het is voor zover ik weet de eerste keer in meer dan dertien jaar dat de politie zich op een persoon focust.’

‘Er zijn ontelbare tips, waarnemingen, geruchten, veronderstellingen door de media over A of B geweest, die allemaal op niets zijn uitgelopen’, zegt Mitchell aan de Britse pers. ‘Gezien de omstandigheden wil ik ook niet praten over een gevoel van hoop of optimisme rond deze zaak. Maar in mijn herinnering is de politie nog nooit zo specifiek geweest over een individu.’

Verdachte

Gisteren maakte het Duitse gerecht bekend dat er een onderzoek loopt naar een 43-jarige Duitser die mogelijk bij de verdwijning in Portugal betrokken was. De man zit een gevangenisstraf uit wegens een reeks zedendelicten en wordt nu verdacht van moord.

Hij leefde tussen 1995 en 2007 geregeld in de Algarve en reisde op het moment van de feiten met een camper door Portugal. Hij zou in de buurt zijn geweest van Praia de Luz, de plek waar in mei 2007 het driejarige meisje spoorloos verdween terwijl ze met haar ouders op vakantie was.

De politie hoopt dat iemand deze Volkswagen T3 Westfalia-camper herkent. Foto: AP

Speurders zitten al sinds 2017 op het spoor van de Duitser en zouden nu voldoende informatie hebben verzameld om van hem een echte verdachte in het onderzoek te maken. Hij zou op de bewuste avond van de verdwijning een half uur lang getelefoneerd hebben. Onderzoekers willen nu ook de man of vrouw achter het telefoonnummer waarmee de Duitse man belde, bij het onderzoek betrekken. Daarnaast zou de man de dag na de verdwijning ook zijn camper en zijn sportwagen, een Jaguar, op iemand anders naam hebben laten zetten. De politie heeft foto’s van de camper vrijgegeven.

Terwijl de zaak bij de Britse onderzoekers nog altijd geboekstaafd staat als een verdwijningszaak, voeren Duitse agenten nu een moordonderzoek.