Druk op ziekenhuizen blijft zakken: minder dan 750 coronapatiënten opgenomen

De voorbije 24 uur zijn er opnieuw minder mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om nog maar 21 nieuwe opnames. Daardoor zakt het aantal ingenomen bedden onder de 750. Ook het aantal bezette bedden op de afdelingen intensieve zorgen neemt duidelijk af.

Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano. In de vorige update van woensdag was er nog sprake van 31 nieuwe opnames. De uitstroom van 89 patiënten was de voorbije 24 uur veel hoger, waardoor er nu nog maar 733 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen liggen, het laagste aantal sinds 18 maart.

Ook op de afdelingen intensieve zorgen is er een merkbare afname. Het gaat om nog 143 patiënten. Iets meer dan de helft van hen hebben beademing nodig.

Het aantal bevestigde besmettingen en overlijdens ligt wel iets hoger dan bij de update van gisteren. In de voorbije 24 uur is er sprake van 82 nieuwe besmettingen, en 28 overlijdens. Op zich komt die stijging niet onverwacht: virologen hielden er rekening mee dat door het voorbije lange weekend een aantal gevallen pas later vastgesteld zou worden. Er zijn de voorbije 24 uur ook bijna de helft meer testresulaten gerapporteerd dan in de dag daarvoor, terwijl het aantal gemelde positieve tests niet met de helft toeneemt.

De tendens blijft dan ook dalend. Het zevendaagse gemiddelde van zowel de besmettingen, ziekenhuisopnames als overlijdens blijft aan een tempo van 3 tot 5 procent per dag zakken.