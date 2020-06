De Amerikaanse president Donald Trump was woensdag te gast in de talkshow van Sean Spicer, zijn voormalige woordvoerder. Toen Spicer een vraag stelde over het herstel van de burgers na de dood van George Floyd, fietste Trump om de vraag heen door het belang van ‘law and order’ in de verf te zetten. Bekijk het in de video hierboven.

De VS staan al een week lang in brand na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis. Een agent zag minutenlang met zijn knie in de nek van Floyd tijdens een arrestatie, waardoor hij stierf. Bekijk de reconstructie van de dodelijke arrestatie in de video hieronder.