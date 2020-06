Het Stedelijk Museum in Amsterdam bestelde bij de Mexicaanse kunstenaar Carlos Amorales een ‘special edition’-mondkapje. Hij leverde, naar zijn beroemde installatie Black cloud, het motief van een zwarte ­vlinder. De opbrengst gaat naar Amorales’ eigen solidariteitsfonds. Andere kunstenaars gingen hem voor, vaak voor een goed doel. De Brugse musea kochten mondmaskers van Ai Weiwei aan, in diverse prints. Ze zijn te koop op eBay, de opbrengst gaat naar projecten van Human Rights Watch. Eerder lanceerde Koen Vanmechelen al zijn This is not a chicken-project, bestemd voor zijn buitenlandse medewerkers. David Shrigley, een van de grappigste Britse kunstenaars, deed zijn duit in het zakje voor een artistiek noodfonds. Collageartiest Sammy Slabbynck werkte dan weer in opdracht, voor de firma Visix.