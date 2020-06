Deze films krijgen label van Cannes

De nieuwe Wes Anderson is slechts een van de 56 films die waren ge­selecteerd voor Cannes.

Is het een zegen of een vloek? 56 films torsen nu het officiële label ‘Cannes 2020’. Het filmfestival werd geschrapt wegens de maatregelen om covid-19 in te perken, maar festivaldirecteur Thierry Frémaux wou toch zijn invloed laten gelden. En het is mogelijk geen slecht kwaliteitslabel om op je filmaffiche te zetten als de cinema’s heropenen. Met het label komen de films ook nog altijd in aanmerking voor ­andere festivals dit jaar, maar mogelijk niet voor dat van Venetië.

The french dispatch van Wes Anderson zou Benicio del Toro, Timothée Chalamet, Bill Murray en Tilda Swinton naar de rode loper hebben gebracht. Na zijn duikbootdrama Kursk sloeg Thomas Vinterberg opnieuw de handen in elkaar met Mads Mikkelsen voor Druk. Ook van de animatiefilm Soul werd veel verwacht: regisseur Pete Doctor bracht ons eerder Up en Inside out.

Bekijk de trailer van The french dispatch

En een jaar na zijn film over misbruik in de kerk is François Ozon alweer terug met Eté 85, het debuut van de jonge Belgisch-Amerikaanse actrice Philippine Velge. De enige Belgische film is Des hommes van Lucas Belvaux, met Gérard ­Depardieu in de hoofdrol.

Lang niet alle films die ­waren ingezonden voor de 73ste editie krijgen het label. Zo spaart Paul Verhoeven zijn Benedetta op tot volgend jaar.

De volledige lijst vindt u op de website van het filmfestival.