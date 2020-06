Nick Cave veilt Gucci-kousen voor concertzaal

Het Australische rockfenomeen Nick Cave staat een paar Gucci-sokken af voor een veiling die een onafhankelijk Londens poppodium moet ondersteunen.

Trinity, een zaal voor tweehonderd bezoekers, heeft het moeilijk door de coronacrisis. Bekende ­artiesten als Kate Nash, Chase & ­Status, Bastille, Bombay Bicycle Club en Scouting For Girls traden aan het begin van hun carrière op in Trinity.

Eigenaar Chris Perdue begon met crowdfunding om zijn pop­podium in Noord-Londen overeind te houden tijdens de lockdown. Daarvoor sloot hij aan bij de campagne #SaveOurVenues die opgestart werd door de Music ­Venue Trust. Perdue hoopt met de actie 20.000 Britse pond (ruim 22.000 euro) op te halen.

Ook Nick Cave, van wie Perdue alle concerten bijwoont, werd gecontacteerd om de actie onder de aandacht te brengen. Cave zegde ja en ontwierp een poster rond een nieuw paar sokken van het merk Gucci. In zijn typische hanepoten staat daarop te lezen: ‘Dit paar sprankelende ­sokken is officieel eigendom van Nick Cave en is een fucking fortuin waard’.

De veiling begint op 4 juni.