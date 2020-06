Als de regering in de strijd tegen IS opnieuw F-16’s wil inzetten boven Syrië en Irak, dan zal dat met een door Vlaams Belang gesteunde meerderheid moeten gebeuren. Groen, SP.A, PS en Ecolo geven geen goedkeuring voor een missie boven Syrië.

In de Kamercommissie Defensie wordt vanochtend gestemd over de terugkeer van Belgische F-16’s naar het Iraakse en Syrische luchtruim om van daaruit de strijd tegen IS te hervatten. Eind 2017 keerden ...