Arno aan de beterhand na kankerdiagnose: ‘Volgende week opnieuw in de studio’

Arno Hintjes (71) is klaar om weer aan het werk te gaan. De zanger herstelt goed na zijn operatie voor pancreaskanker en duikt volgende week de studio in met Zwangere Guy. ‘Ik ben 20 kilogram afgevallen, ik voel me nu een chippendale’, vertelde hij gisteren bij Studio Brussel.

Sinds dokters in november vorig jaar pancreaskanker vaststelden bij Arno Hintjes, onderging de zanger een intense behandeling. Na chemotherapie ging hij in februari onder het mes en moest hij zes weken revalideren. Dat herstel loopt vlot, laat Arno’s management weten. ‘Een operatie aan de alvleesklier is een van de zwaarste die je kan hebben, maar Arno geneest goed. Hij heeft veel energie en wil niets liever dan weer optreden. Het is cliché, maar muziek is zijn zuurstof.’

Bij Studio Brussel sprak Arno gisteren zelf over zijn genezingsproces. ‘Alles oké met mij’, vertelde hij aan presentatrice Michèle Cuvelier. ‘Ik ben bijna twintig kilo vermagerd, ik voel me nu een chippendale. Er mochten wel wat kilo’s af. Ik drink intussen al zes maanden geen alcohol meer. Enkel water, fruitsap en thee. A tea a day keeps the doctor away.’

Optreden na de zomer?

Nu hij stilaan aan de beterhand is, gaat Arno meteen weer aan het werk: volgende week duikt hij de studio in met zijn vriend en stadsgenoot Zwangere Guy. ‘We hebben al eens samengewerkt, dus ik kijk ernaar uit. In de studio dragen we natuurlijk mondmaskers en zingen doen we in aparte hokjes. We kussen elkaar ook niet, want Guy is zwanger. En ik heb mijn regels.’ (lacht)

Als het van Arno afhangt, duurt het ook niet lang voor hij weer op het podium staat. Zijn laatste concert dateert van 11 februari, kort voor zijn operatie. De volgende optredens staan gepland in september. ‘Het is nog een vraagteken of het dan al mag’, zegt Arno. ‘Maar ik wil zo snel mogelijk weer optreden. Zonder word ik zot. Muziek maken, dat werkt helend. Adrenaline geeft een boost aan je lichaam. Maar vooral: ik mis het echt.’