Krantencommentaren: ‘Vertrouwen niet beschamen’

Alle Belgische kranten openen donderdag met het nieuws over de afbouw van de steunmaatregelen. De commentatoren vragen zich af hoe strikt de Belgen met de nieuwe maatregelen zullen omgaan, maar tonen zich over het algemeen hoopvol.

In het commentaar in De Standaard vraagt hoofdredacteur Karel Verhoeven zich af ‘hoeveel gezondheid we riskeren om de draad van onze sociale beschaving weer op te pikken’. Maar de Belg toont zich volgens hem uitermate voorzichtig. ‘De realiteit is dat we strenger worden voor onszelf dan de regering ons oplegt.’ Op economisch vlak kan dat voor problemen zorgen, waarschuwt Verhoeven. ‘Onze beschaving van samen gesofisticeerd eten, drinken en uitgaan, van cultuur en evenementen, blijft alleen draaien als genoeg mensen op de molen stappen. Het plezier moet het risico kunnen rechtvaardigen. Dat wordt nog een harde afweging.’

Liesbeth Van Impe merkt in Het Nieuwsblad op dat het inderdaad een risico inhoudt om op zoveel vlakken tegelijk de coronateugels te vieren. ‘Maar het is tegelijk niet onzinnig om te geloven dat we die verantwoordelijkheid aankunnen.’ Ze baseert zich daarvoor op de ervaringen van de voorbije maanden, waarin we ‘dat eigenzinnig interpreteren collectief niet zo slecht gedaan hebben’. ‘ Door de band ­genomen is er een enorme inspanningen geleverd, waarvan we een halfjaar geleden zouden gedacht hebben dat die simpelweg onmogelijk was. Het is geoorloofd een beetje in ­elkaar en onszelf te geloven.’

In Het Laatste Nieuws roept Jan Segers daarbij aansluiten aan om het vertrouwen van de overheid niet te beschamen. ‘Een overheid die zo veel vrijheid opnieuw toelaat, ondanks het risico op recidive, getuigt van een grenzeloos vertrouwen in het gezond verstand van haar burgers. Laten we dat dus vooral niet beschamen. Zelfdiscipline en groepsdiscipline zijn een must.’

Béatrice Delvaux verheugt zich op de voorpagina van Le Soir op de gedeeltelijke terugkeer van de kleine dingen die het leven aangenaam maken. ‘We zijn bang geweest, maar we zijn overeind gebleven. En waardig.’

De Morgen noemt de afbouw een ‘typisch Belgisch compromis’. Bart Eeckhout merkt op dat de premier oproept om ‘gezond verstand’ te gebruiken. ‘Tegelijk schijnt de overheid dat beoordelingsvermogen van de burger zelf niet echt te vertrouwen. En dus wordt tegelijk weer een regel afgekondigd voor sociaal contact die, als je hem consequent volgt, enkel tot verwarring kan leiden. Maar geen zorgen, want een beetje zondigen mag.’

Ook Het Belang van Limburg denk niet dat iedereen in detail de maatregelen zal opvolgen. Volgens Yves Lambrix zijn veel mensen ‘de corona-ellende zozeer beu dat de oversteek naar het nieuwe normaal al snel een oversteek naar het oude normaal dreigt te worden. Welke landgenoot zal een boekhouding aanleggen over de ontmoetingen binnen zijn bubbel van tien?’

Dirk Hendrikx van Gazet Van Antwerpen toont fundamentelere twijfels. Hij vraagt zich af of ‘wij erin slagen om de heropening van de cafés beheerst te vieren’. Zelfs in Zweden en Zuid-Korea is dat moeilijk. ‘Hoe gaan wij het er dan van afbrengen? Afspraak maandagnacht. Het wordt spannend, er hangt veel van af, in de eerste plaats voor de cafébazen zelf.’

Een gelijkaardige boodschap in La Dernière Heure. Gery De Maet wijst erop dat het Franse voorbeeld weinig hoopgevend is. ‘Op de dijk in Malo-Les-Bains staan mensen aan te schuiven om frieten te komen, zonder voldoende afstand te houden’ en draagt het horecapersoneel de mondmaskers te nonchalant. Als het bij ons dezelfde kant uitgaat, dan dreigen de maatregelen maar een erg kort bestaan te hebben gekend. Toch merkt de krant op de voorpagina o dat de afbouw van de maatregelen om een feestje vraagt.