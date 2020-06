Al 5 miljoen euro boete voor mondmaskerleverancier Avrox

De boete die het omstreden Luxemburgse bedrijf Avrox moet betalen voor de laattijdige levering van mondmaskers die Defensie er besteld had, loopt al op tot 5 miljoen euro. Dat heeft minister van Defensie Philippe Goffin (MR) gisteren gezegd in de Kamercommissie Defensie. Hij kreeg gisterennamiddag een stortvloed aan vragen over de 15 miljoen mondmaskers die ons land bij het schimmige bedrijf bestelde.

‘Het precieze bedrag van de boete zal ik u pas kunnen geven als de finale leveringen gedaan zijn’, zei Goffin. Dat bedrag loopt namelijk op per dag vertraging. ‘Maar als we de boete berekenen op de vluchtplannen die ons nu zijn meegedeeld, dan gaat het al om iets meer dan 5 miljoen euro.’ Dat is geen bedrag dat moet teruggevorderd worden, het wordt gewoon onmiddellijk afgehouden van de betaling die ons land nog moet uitvoeren. Het gaat om een bestelling van 37,5 miljoen euro, waarvoor de factuur op die manier dus al gezakt is tot zo’n 32 miljoen.

Avrox heeft op dit moment al 6.724.000 maskers geleverd. Maar de ultieme leveringsdatum van 24 mei is ruimschoots overschreden. Bij steekproeven bleek bovendien dat 267.000 maskers werden niet-conform waren, aldus Goffin. Vandaag wordt een nieuwe levering verwacht, de rest van de maskers volgt dan tijdens het weekend. Via de apotheken moeten ze tegen 15 juni in heel het land verdeeld zijn.