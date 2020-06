Ryan Day schakelt Kyren Wilson uit tijdens Championship League snooker

De Welshman Ryan Day (WS 36) en de Engelsman Harvey Chandler (WS 84) zijn de gelukkigen die zich hebben kunnen plaatsen voor de tweede groepsfase in de Championship League snooker, die plaatsvindt in het Engelse Milton Keynes.

In groep twaalf, waar vooral de Engelsman Kyren Wilson (WS 8) als favoriet naar voren werd geschoven, moest de drievoudige rankingtourwinnaar tevreden zijn met een gelijkspel tegen de Chinees Chen Feilong (WS 94). De 28-jarige Wilson zette in zijn tweede wedstrijd de Engelsman Alfie Burden (WS 75) vlot met 3-0 opzij. Ondertussen had Day ook een 3-0 zege tegen Burden geboekt en de frames gedeeld met Feilong. In de onderlinge confrontatie tussen Wilson en Day nam laatstgenoemde met breaks van 91 en 55 een 2-0 voorsprong. In frame drie potte Wilson echter een 111 break weg, wat de hoogste break in de groep was. Day lukte echter in frame vier een 86 break weg voor groepswinst.

In groep vier toonde de Engelse outsider Harvey Chandler (WS 84) zich de beste. Na een gelijkspel tegen Joe Perry (WS 17) won de Europese kampioen van 2018 vervolgens met 3-1 van zijn landgenoten Mark King (WS 46) en Sam Baird (WS 77).

Uitslagen:

Groep 4

Sam Baird (Eng/77) - Mark King (Eng/46)3-1

Joe Perry (Eng/17) - Harvey Chandler (Eng/84)2-2

Joe Perry (Eng/17) - Sam Baird (Eng/77)2-2

Harvey Chandler (Eng/84) - Mark King (Eng/46)3-1

Joe Perry (Eng/17) - Mark King (Eng/46)2-2

Harvey Chandler (Eng/84) - Sam Baird (Eng/77)3-1

Groep 12

Kyren Wilson (Eng/8) - Chen Feilong (Chn/94)2-2

Ryan Day (Wal/36) - Alfie Burden (Eng/75)3-0

Ryan Day (Wal/36) - Chen Feilong (Chn/94)2-2

Kyren Wilson (Eng/8) - Alfie Burden (Eng/75)3-0

Alfie Burden (Eng/75) - Chen Feilong (Chn/94)3-0

Ryan Day (Wal/36) - Kyren Wilson (Eng/8)3-1