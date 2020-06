Wilmès: ‘Ondersteuningsplan dit weekend afwerken’

Premier Sophie Wilmès (MR) maakt zich sterk dat het ondersteuningsplan voor ondernemingen dit weekend wordt afgeklopt. De partijvoorzitters komen daar zaterdag over bijeen. Pas daarna kan er werk worden gemaakt van een echt relancebeleid.

Dat zei Wilmès donderdagmorgen in De Ochtend op Radio 1. ‘We weten dat deze crisis de groei jaren zwaar zal drukken. We willen daarom vlug herstarten, met de nodige ondersteuning’, schetste ze de situatie.

‘We zijn nu nog bezig met het ondersteunend plan, om bedrijven door de crisis te loodsen, en hen te laten overleven. We zullen deze maatregelen nu met de partijvoorzitters bespreken. Zaterdag houden we een grote vergadering, ik hoop daar te kunnen landen’, aldus Wilmès.

Het relanceplan is pas voor daarna, maar ze maakt meteen wel duidelijk dat de ruimte voor haar regering op dat vlak erg beperkt is. ‘We zijn een minderheidsregering. We kunnen dat moeilijk alleen doen, dat plan zal ook lang na de crisis blijven doorwerken. Daarvoor heb ik vandaag geen mandaat’.

Brede regering

Wilmès herhaalde dan ook haar oproep om ‘zo snel mogelijk’ een brede regering te vormen. PS en N-VA zouden wat haar betreft daarin dus ook samen een plaats kunnen krijgen. ‘Ik wil die regering liefst met de twee grootste partijen. We staan voor heel moeilijke tijden. Het is belangrijk dat we een groot draagvlak hebben. Ik vind het dus normaal dat iedereen aan tafel komt.

Mondmaskers

Wilmès ging ook nog kort even in op de mondmaskersaga. Volgens haar worden de maskers die de overheid bestelde dit weekend geleverd. Ze zouden dan in de loop van volgende week onder de bevolking worden verspreid.

Vicepremier Koen Geens (CD&V) zei later in De Ochtend ook dat volgens minister van Defensie Goffin de bestelde textielen maskers volgende week inderdaad allemaal in het land moeten zijn. Van daaruit worden ze over de apothekers verdeeld, waar mensen ze kunnen ophalen. ‘Er zijn er wel al veel verdeeld, via de lokale besturen’.

Controle

Over het versoepelen van de maatregelen wees Wilmès nogmaals op het belang van het naleven van de ‘zes gouden regels’. Controleren wordt minder de bedoeling. Vooral in de privé-omgeving is ziet ze dat ‘liever niet’. Maar wie meer dan tien mensen thuis uitnodigt en te veel lawaai maakt, zou wel een bezoek van de politie kunnen krijgen, iets wat Geens als minister van Justitie beaamde.

Samen op een bankje in een park zitten wordt vanaf maandag wel toegestaan. Dat zal in het ministerieel besluit staan, aldus Wilmès.