Auto rijdt terras op in Nederland: 6 gewonden

In Gennep in Nederlands Limburg is woensdagavond een auto een terras opgereden. Daardoor raakten vijf mensen lichtgewond, en een zesde persoon moest met verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht.

De bestuurder ging er direct na het ongeval vandoor, maar kon een stuk verderop worden aangehouden, maakte de politie bekend. De chauffeur is een 19-jarige man uit het Limburgse Ottersum, aldus de politie. Ook de wagen waarin hij reed is in beslag genomen.

Het incident gebeurde rond 22.00 uur. Waardoor de auto op het terras terechtkwam, is nog niet bekend. De politie heeft de omgeving van het terras afgezet en is begonnen aan een onderzoek. Getuigen, slachtoffers en verdachte worden gehoord.