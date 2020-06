10.000 fans zien Honved Boedapest Hongaarse bekerfinale winnen

Honved Boedapest heeft woensdag de Beker van Hongarije gewonnen. In de finale versloeg het Mezokovesd met 2-1. Er waren zo’n 10.000 voetbalfans aanwezig.

De nieuwe Puskas National Arena biedt plaats aan 65.000 toeschouwers, maar volgens de Hongaarse veiligheidsvoorschriften mocht maar één zitje op vier ingenomen worden. Er moest telkens één plaats en ook een horizontale rij open gelaten worden.

Foto: EPA-EFE

In Hongarije, dat minder hard door het coronavirus is getroffen dan veel andere landen in Europa, werd eind vorige maand het voetbalseizoen hervat. Fans waren in beperkte aantallen meteen weer welkom.

Foto: EPA-EFE

Honved is de club van de Algerijnse Belg Mohamed Mezghrani, maar die kwam woensdag niet in actie. Zijn team veroverde na 1926, 1964, 1985, 1989, 1996, 2007 en 2009 een achtste beker in de clubgeschiedenis. Vorig jaar greep Honved daar met een 2-1 nederlaag in een finale tegen Féhérvar nog net naast.