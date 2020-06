Ook supporters Waasland-Beveren stappen naar Belgische Mededingingsautoriteit: “Strijden als Leeuwen”

Naast een aandeelhouder stapt nu ook de supportersfederatie van Waasland-Beveren naar de Belgische Mededingingsautoriteit, dat waakt over eventueel machtsmisbruik, kartelvorming en concurrentieregels tussen of binnen ondernemingen. Ze kunnen niet leven met de beslissing van de Pro League om hun club naar 1B te laten degraderen na de stopzetting van de competitie.

De supportersfederatie van Waasland-Beveren heeft vandaag nu ook een verzoekschrift neergelegd bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). “Het mag duidelijk zijn: we laten onze club niet zomaar slachtofferen zonder verdere stappen te ondernemen”, klinkt het. “We zullen strijden zoals alleen Leeuwen dat kunnen. Op geen enkele manier kunnen we het machtsmisbruik van de Pro League en de Belgische voetbalbond laten passeren. Iedereen heeft de laatste weken via de pers kunnen vernemen hoe de beslissing tot het beëindigen van de competitie tot stand is gekomen. De ‘dubbele petten’, de financiële chantage, het negeren van eerdere precedenten, de protectionistische manier van werken, … Allemaal in strijd met hoe het er normaal in een vrije markt dient aan toe te gaan. Voor ons als supporters komt daarbovenop dat dit alles in strijd is met de ethische basis van de sport.”

Eerder dienden Antwerp, Virton, Roland Duchâtelet en een aandeelhouder van Waasland-Beveren al een klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit. Na de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei voelden een aantal clubs zich bij de stemming zwaar onder druk gezet. Ze vragen om eerlijke concurrentie en zijn de achterkamerpolitiek beu.