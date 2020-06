Zwaardere aanklacht tegen agent die George Floyd doodde, ook andere agenten aangeklaagd

Volgens verschillende Amerikaanse media zou de aanklacht tegen de agent die verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van George Floyd verzwaard worden. Drie andere agenten die bij het drama betrokken waren zouden ook aangeklaagd worden.

De Star Tribune uit Minnesota pakte uit met het nieuws op basis van bronnen die met het dossier vertrouwd waren en andere media, zoals nieuwszender CNN en de krant NY Times, bevestigden de berichten op basis van gerechtelijke documenten die ze konden inkijken.

Derek Chauvin, de 44-jarige agent die in Minneapolis minutenlang met zijn knie op de nek van George Floyd steunde, tot die uiteindelijk bezweek, werd vorige week al aangehouden wegens doodslag (het doden van een mens door onverantwoord geweld maar zonder de intentie hem te doden), maar die kwalificatie zou nu opgetrokken worden tot moord in de tweede graad. Daarop staat een gevangenisstraf tot 40 jaar, 15 jaar meer dan op doodslag.

Drie andere agenten die bij het drama betrokken waren, zouden worden aangeklaagd omdat ze de moord mogelijk maakten.

Het nieuws is nog niet officieel bekendgemaakt, maar volgens de Amerikaanse media zou dat later op de dag gebeuren.

De dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd – die initieel werd aangehouden omdat hij ervan werd verdacht een vals biljet van 20 dollar te hebben uitgegeven – lokte overal in de VS en zelfs wereldwijd, massale protesten tegen politiebrutaliteit en racisme uit. Die veelal geweldloze protesten duren nu al weken, maar leidden her en der ook tot rellen, die gepaard gingen met plunderingen en vandalisme.