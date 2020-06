Doorbraak zaak Madeleine McCann? Duitse gevangene geïdentificeerd als verdachte

Een 43-jarige Duitser die momenteel een gevangenisstraf uitzit is het nieuwe focuspunt in het onderzoek naar de verdwijning van de Britse kleuter Madeleine McCann. De man reisde op het moment van de feiten met een camper door Portugal.

De man zou in de buurt zijn geweest toen in mei 2007 de toen 3-jaar oude Madeleine McCann spoorloos verdween terwijl ze met haar ouders op vakantie in Praia de Luz, in Portugal was. De ondertussen dertien jaar oude zaak zit al jaren muurvast. Niemand weet bovendien of het meisje nog in leven is of niet.

Terwijl de zaak bij de Britse onderzoekers nog altijd geboekstaafd staat als een verdwijningszaak, voeren Duitse agenten nu een moordonderzoek. Aanleiding is het gevangenschap van een man die bij de verdwijning betrokken zou zijn. De man, die vastzit voor niet-gerelateerde zedenfeiten, zou op de bewuste dag in de buurt van Praia de Luz een half uur lang getelefoneerd hebben. In dat telefoongesprek zou cruciale informatie zitten over de verdwijning. Speurder zitten al sinds 2017 op het spoor van de Duitser en zouden nu voldoende informatie hebben verzameld om van hem een echte verdachte in het onderzoek te maken.

Anonieme beller gezocht

Onderzoekers willen nu ook de man of vrouw achter het telefoonnummer waarmee de Duitse man belde bij het onderzoek betrekken. ‘Het gaat om een cruciale getuige’, klinkt het bij Mark Cranwell van de Scotland Yard, de Londense politiedienst die sinds enkele jaren de krachten bundelt met de Metropolitan Police (MET). ‘Hij of zij weet misschien wel meer over de daden van de man die verdacht is. Meer dan dertien jaar is voorbij en je loyaliteit is misschien veranderd’, richt hij zich tot de anonieme beller.

Daarnaast zou de man, uit de omgeving van Braunschweig, de dag na de verdwijning ook zijn camper en zijn sportwagen, een Jaguar, op iemand anders naam hebben laten zetten.

De ouders van Madeleine McCan hebben naar eigen zeggen nooit de hoop op een doorbraak verloren. Het koppel was zelf ook enige tijd verdacht in de verdwijning van hun dochtertje, maar die piste werd uiteindelijk verlaten.