Rotterdamse antiracismebetoging afgebroken na onbeheersbare drukte

In Rotterdam heeft de burgemeester een Black Lives Matter-betoging laten beëindigen nadat te veel betogers de straat waren opgetrokken. In het stadscentrum ontstonden daarop enkele relletjes.

In havenstad Rotterdam vond vanavond een manifestatie plaats om aandacht te vragen voor Black Lives Matter en de aanwezigheid van racisme in de samenleving. Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb had toestemming gegeven aan de demonstranten, mits de veiligheidsregels gerespecteerd werden en betogers minstens anderhalve meter afstand hielden. Dat bleek zeer moeilijk toen rond 17u enkele duizenden demonstranten opdaagden aan de bekende Erasmusbrug. Iets voor 18u riep Aboutaleb burgers op niet meer naar de Erasmusbrug af te zakken, waarop hij de betoging door de autoriteiten liet ontbinden.

Relletjes

Het merendeel van de demonstranten volgde dat bevel zonder veel morren op. Alleen in de binnenstad ontstonden hier en daar relletjes. Op de Schiedamsedijk, niet ver van de brug, blokkeerden enkele mensen de tramsporen. Ook op het Stadhuisplein bleef een groep betogers voet bij stuk houden. Op dit moment worden enkele tientallen Antifa-betogers ingesloten door de politie. Daarbij ontploften enkele voetzoekers.

Gisteren werd ook in andere Nederlandse steden al gedemonstreerd. Vooral op de massabijeenkomst van meer dan 5.000 demonstranten op de Dam, in Amsterdam, kwam veel kritiek.

Een golf van protesten overspoelt momenteel heel wat Amerikaanse en Europese steden. Reden is de dood van George Floyd, een zwarte Amerikaan die door politiegeweld om het leven kwam. Heel wat mensen klagen het systematisch racisme, zowel bij politiediensten als in de bredere maatschappij, daarbij aan.