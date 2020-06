Cyriel Dessers doneert speelgoed en wil snel duidelijkheid over mogelijke transfer naar Genk

Eredivisie-topschutter Cyriel Dessers doneert speelgoed uit zijn eigen jeugd aan Speelgoedbank Almelo. Het speelgoed gaat naar gezinnen die door financiële problemen niet in staat zijn om speelgoed te kopen. De topscorer van de Eredivisie ging zelf op pad bij Speelgoedbank Twente en doneerde zijn oude spelletjes, boeken en puzzels.

“Ik ben blij dat het op deze manier goed terecht is en ik hoop dat het kinderen blij maakt”, klinkt het in een korte reactie bij Dessers.

Eerder op woensdag reageerde Dessers na afloop van de training bij de plaatselijke krant Tubantia over zijn mogelijke transfer naar Racing Genk, dat al een tijdje interesse toont. “Ik hoop dat er snel nieuws is”, bekende hij. “Ik wil niet de hele zomer sleuren en wachten. Zonder corona was het heel anders geweest, denk ik. Nu is de markt zo onzeker, alles is onzeker.”

De 25-jarige spits werd vorig seizoen gedeeld topschutter in Nederland. Hij sloot het stopgezette seizoen immers af met 15 treffers, evenveel als Feyenoorder Steven Berghuis, die in de laatste weken van de competitie nog een stevige inhaalbeweging maakte. De Nederlandse international scoorde immers in zijn laatste vier duels voor de Rotterdamse club nog vier keer, al is de winger wel in het nadeel dat Feyenoord slechts 25 wedstrijden afwerkte, tegenover 26 voor Heracles en Dessers.

Sinds Björn Vleminckx in het seizoen 2010-2011 werd er zo voor het eerst nog eens een Belg topschutter bij onze noorderburen.