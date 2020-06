‘Grijze zone gecreëerd met uitgebreide bubbel’

Door toe te geven dat we wel eens mogen zondigen in de uitgebreidere sociale bubbel, creëren we een grijze zone en leggen we wel veel verantwoordelijkheid bij de mensen. Dat zegt Pierre Van Damme, epidemioloog aan de Universiteit Antwerpen, in de studio van VTM Nieuws.

Vanaf maandag mag iedereen zijn ‘bubbel’ uitbreiden naar tien personen, en die personen mogen ook elke week wisselen. Het respecteren van de veiligheidsafstand blijft daarbij heel belangrijk, maar premier Sophie Wilmès (MR) gaf wel aan dat het ook geen ramp is als er toch af en toe onvoldoende afstand wordt gehouden.

Viroloog Pierre Van Damme spreekt van een grijze zone. ‘Er wordt nadruk gelegd op de afstand, maar we mogen wel eens zondigen’, zegt hij. ‘Het wordt heel moeilijk om die regels na te leven. Ik had meer duidelijkheid verwacht van de politiek.’

In theorie kan een gezin van vier mensen per week veertig verschillende mensen zien, en een week erna veertig andere mensen. ‘Als experts waren we daarrond wel wat voorzichtiger geweest’, zegt Van Damme. ‘Die bubbel kan alle kanten uitgaan, en als er transmissie is van het virus, wordt het moeilijk opspoorbaar.’

Wel geeft Van Damme aan dat het goed is dat de verantwoordelijkheid stilaan weer bij de burgers komt te liggen, aangezien we het alleen op die manier gaan kunnen volhouden om voorzichtig te blijven. Hij geeft ook aan dat aan de cijfers te zien is dat de mensen enorme inspanningen hebben geleverd om het virus in te dijken.