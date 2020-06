UGent schrapt proclamaties: ‘Wij verdienen waardig afscheid’

Studenten aan de UGent zijn niet te spreken over de beslissing van de universiteit om alle fysieke proclamaties te schrappen. ‘Een slag in het gezicht van de laatstejaarsstudenten.’

De Gentse studenten zijn in alle staten. Vandaag communiceerde de UGent dat er in september en oktober geen proclamaties zullen plaatsvinden voor afgestudeerden. Ze zullen digitaal plaatsvinden.

‘Wij zijn niet akkoord’, reageert Lot Claeys verontwaardigd. Ze is laatstejaarsstudent farmacie en zit ook in de opleidingscommissie. ‘Wij zijn heel erg boos en teleurgesteld. We verdienen een waardig afscheid. Zeker omdat we sinds maart niemand meer konden zien en nooit echt afscheid hebben kunnen nemen.’

Ook de communicatiestrategie laat te wensen over, vindt Claeys. ‘Er is nooit om onze inspraak gevraagd.’ In het bericht van de UGent staat ook: ‘speciaal wordt het zeker’ en ‘daarom niet minder feestelijk’. ‘Ongelukkiger kan het niet.’ Ook de timing is voor Claeys onaanvaardbaar: ‘veel studenten staan nu voor de examenperiode in de moeilijkste omstandigheden.’

Ook op Twitter komt er veel kritiek. ‘Een slag in het gezicht van de laatstejaarsstudent. Ongelukkige beslissing en timing’ en ‘Ervoor zorgen dat 87.000 examens in Flanders Expo op een veilige manier kunnen worden afgenomen lukt perfect volgens UGent. Een proclamatie (binnen 4 maanden) organiseren lukt echter niet’, klinkt het. Iemand anders schrijft: ‘De aanwezigheid van je vrienden met wie je vijf belangrijke jaren hebt doorgebracht en de trots die op het gezicht van je ouders is af te lezen, mag niet zomaar afgenomen worden’.

Kers op de taart

Amber Priem, student in de tweede Master Organisatiepsychologie en Personeelsbeleid, haalt fel uit in een blog: ‘Hebt u ons niet gehoord de laatste maanden? We vroegen om begeleiding, luid en duidelijk. We lieten weten dat het niet ging, dat de motivatie ver te zoeken was, dat de stress ons soms te veel werd. Maar toch kregen we mail na mail over “samen sterk” en “we moeten erdoor”. Gedurende al deze stress was het voor ons, laatstejaars, die proclamatie, dat eindpunt, die trots die ervoor zorgde dat we bleven gaan.’

‘Wij zijn degenen die stil bleven, die onderling vertelden hoe erg we het vonden voor eerstejaars. We probeerden rustig onze thesissen en laatste vakken af te werken. We hebben hard gewerkt de laatste jaren. Om kennis op te doen, maar de laatste maanden ook om daar te staan; gloeiend van trots. Om onze moeders een traan te zien wegpinken, onze vaders fier te zien knikken. Om met dat papiertje van het podium te lopen en te kunnen zeggen: “I did it!”. Vandaag vertelt u dat dat niet gaat.’

‘Ik vraag u niet veel. Ik hoef geen handdruk, zelf geen elleboog. Ik hoef geen uitgebreide festiviteiten. Maar wat ik u wel vraag, is een kans om te vieren wat ik deze laatste 5 jaar heb volbracht, in een fysieke vorm. Met 50 man en anderhalve meter tussen, in Flanders Expo of elders, dat maakt ons allen weinig uit. Wij willen graag onze kers op de taart. Is dat te veel gevraagd?’

Ondertussen is er een online petitie gestart. Iemand reageert daar sarcastisch op: ‘De petitie van #geefonseenstem had meer dan 20 000 handtekeningen en de UGent vond “we denken aan jullie” een gepast antwoord, dus ik vrees al voor het antwoord dat we gaan krijgen op de petitie voor een offline proclamatie.’

Het is niet de eerste keer dat de studenten een noodkreet uitslaan. Studenten vragen al langer dat er binnen de coronacrisis meer rekening wordt gehouden met hun bezorgdheden.