Schotse voetbalcompetitie start in augustus en krijgt extra tv-geld

Het seizoen in de Premier League van het Schotse voetbal gaat in augustus van start. Dat heeft de organisatie van de competitie afgesproken met de zender Sky Sports. Er is bovendien een vijfjarige verbintenis tussen de partijen getekend, die de clubs gaat voorzien van extra inkomsten.

In Schotland werd eerder al besloten het huidige seizoen, stilgelegd wegens de uitbraak van het coronavirus, niet meer uit te spelen. Dat heeft de clubs veel geld gekost. Vooralsnog ziet het er naar uit dat bij de start van het nieuwe seizoen in augustus geen publiek in de stadions mag komen.

Celtic, de ploeg van Boli Bolingoli, werd medio mei uitgeroepen tot kampioen.