Deloitte: ‘Belgische profclubs verliezen kwart van inkomsten’

Nu corona tal van inkomsten zwaar onderuit haalt, zullen de meeste Belgische voetbalclubs diep in de kosten moeten snijden. Ook bij de almaar gulzigere spelersmakelaars. ‘Zo niet zal dat sportief gevolgen hebben’, waarschuwt ceo Pierre François.

Veroorzaakt de coronacrisis ook een historisch keerpunt in het Belgische profvoetbal? Als je kijkt naar de cijfers voor het voetbalseizoen 2018-2019 wel. Tot dit laatste coronavrije seizoen ging de omzet bij de 24 Belgische profclubs alleen maar de hoogte in, blijkt uit een nieuw rapport van consultant Deloitte. In het seizoen 2018-2019 klommen de totale inkomsten in ons profvoetbal zelfs met 18 procent naar bijna 380 miljoen euro.

Tv-contract?

Maar dit seizoen wordt die opmars ongenadig gestuit door het coronavirus, dat volgens de eerste ruwe schattingen van Deloitte de inkomsten dit seizoen met minstens 25 procent zal doen zakken. En dat vooral omdat er veel minder geld binnenstroomt uit ticketing (minder wedstrijden en wedstrijden met gesloten deuren), sponsoring (aangepaste contracten) en horeca (gesloten kantines en loges).

‘En dat is nog zonder rekening te houden met een mogelijke aanpassing van het contract over de tv-rechten. Wij als Pro League vinden dat het tv-contract is nagekomen, maar sommige rechtenhouders (Telenet en Proximus) vinden dat ze recht hebben op compensatie omdat sommige wedstrijden uit de competitie en de play-offs op last van de Veiligheidsraad niet konden afgewerkt worden. Wij hopen in dat dossier nog tot een akkoord te komen’, voegt Pierre François daar nog aan toe.

Ceo Pierre François (rechts) naast voormalig Pro League-voorzitter Marc Coucke, samen in volle voorbereiding van een powerpoint-presentatie voor de kamercommissie Financiën. Foto: Photo News

Transfermarkt zakt in

Maar er is meer. Zoals in alle economische sectoren legt corona ook in het Belgisch profvoetbal een aantal zwakheden ongenadig bloot. De afhankelijk van de transfermarkt bijvoorbeeld, die voor veel profclubs veruit de belangrijkste inkomstenbron is om de jaarlijkse operationele verliezen te compenseren. Die transferinkomsten waren al pre-corona fors aan het zakken - de Belgische profclubs realiseerden in 2018-2019 slechts 12 transfers naar de vijf grote competities (dat is vijf minder dan het jaar voordien, red) - en dreigen nu door corona helemaal in elkaar te gaan zakken.

‘Zelfs in de sterkste en rijkste competities - zoals Engeland, Spanje, Duitsland en Italië - dreigen heel wat topclubs nu financieel op de rem te gaan staan. Ik vrees dat de transferbedragen gaan zakken. En dat zij minder snel spelers gaan kopen in kleinere ‘opleidingscompetities’ als de Belgische Jupiler Pro League’, waarschuwt François.

Belgische clubs moeten volgens hem daarom dringen gaan snoeien in hun kosten. Hoge spelerssalarissen uitbetalen bijvoorbeeld - het gemiddeld jaarloon is in België gestegen van 211.000 naar 233.000 euro (en zelfs naar 380.000 euro bij de G5, de vijf grootste clubs, red) - moet eerder uitzondering dan regel worden. Dat kan volgens de ceo van de Pro League enkel nog als ook de recettes van de betrokken club stijgen.

Spelersmakelaars zuigen alles op

Nu draait het in het profvoetbal niet zozeer om de winst op clubniveau - slechts vijf profclubs van de 24 Belgische clubs zijn winstgevend en dat is al jaren zo - maar dat betekent niet dat er op sommige kostenposten niet bespaard kan worden. Integendeel zelfs. Zeker als je weet dat de Belgische voetbalclubs samen liefst 90 miljoen euro verlies lijden. Dat is veel.

Uit het rapport van Deloitte blijkt nogmaals waarom: het zwarte gat van de spelersmakelaars, dat steeds meer transferinkomsten opzuigt. In België werd in het laatste coronavrije voetbalseizoen een totaal van 45 miljoen euro aan commissies uitgekeerd, goed voor een toename van 8 miljoen euro. Onder meer omdat er meer contractverlengingen werden onderhandeld.

Meer dan een derde van de totale makelaarscommissies (37 procent) belandde zelfs in de handen van de vijf grootste makelaars, waarvan Mogi Bayat veruit de bekendste is. Zelfs na Propere Handen. En, ook opvallend, daarmee doet ons land beduidend slechter dan de steenrijke Premier League, waar ze verhoudingsgewijs fors minder geld naar tussenpersonen laten vloeien.

Mogi Bayat, ook na “Propere Handen” een grote slokop van commissies. Foto: Photo News

Meer geld naar jeugdopleiding

Kortom, als er één ding is dat corona aantoont, is dat ook het Belgisch profvoetbal aan een “reset” toe is. ‘Zo niet zullen onze voetbalclubs daar sportief de prijs voor betalen en zal ons land zijn extreem gunstige positie op de Uefa-ranglijst: achtste (net voor Nederland, red) verliezen’, waarschuwt Pierre François. Als het van de Pro League afhangt - die in tegenstelling tot de Uefa niet van plan lijkt om de Financial Fair Play-regels te versoepelen - is het nu de tijd om te hervormen. Met bovenaan het prioriteitenlijstje: lagere spelerslonen, lagere commissies naar spelersmakelaars en... meer geld naar jeugdopleiding.

Want dat laatste is het belangrijkste positieve nieuws in het nieuwe rapport van Deloitte: Belgische profclubs steken almaar meer geld in jeugdspelers. En dat werkt. Ruim 260 jeugdspelers in ons land hebben een profcontract en ze spelen almaar meer (en beter). Daar ligt de toekomst van ons profvoetbal.