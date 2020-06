Ondergelopen Italiaans dorp komt weer even boven water

Het 13e-eeuwse Toscaanse dorp Fabbriche di Careggine kwam door de aanleg van een dam in 1947 onder water te liggen. Het kunstmatige meer Vagli ontstond, maar het dorpje verdween. In 2021 wordt het meer tijdelijk drooggelegd, waardoor het dorpje terug te zien zal zijn.

Fabbriche di Careggine werd in de 13e eeuw gesticht door ijzersmeden uit Brescia, maar verdween in 1947 naar de bodem van het meer. Het dorp telde toen 146 mensen, 31 huizen, een Romaanse kerk, een klokkentoren en een boogbrug. De inwoners verhuisden naar het nieuw gebouwde Vagli Sotto, van hun dorp was enkel bij laag water nog de kerk-en klokkentoren te zien.

Fabbriche di Careggine in 1994. Foto: Getty Images

Elk tien jaar zou het dorpje terug boven water komen, als het meer droog werd gelegd voor renovaties. Dat gebeurde al vier keer, de laatste renovaties dateren van 1996. Toen kwamen er 1 miljoen bezoekers naar het dorp. De werken gingen in 2016 om ongekende redenen niet door, maar in 2021 kunnen toeristen een kijkje gaan nemen in het dorpje. Een specifieke datum is nog niet gekend.