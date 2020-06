Bart Tommelein: ‘Standbeeld Leopold II verwijderen, neemt racisme niet weg’

De burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) legt uit waarom hij het standbeeld van Leopold II niet zal laten verwijderen.

‘Standbeelden vervangen of verwijderen zal niet gebeuren’, schrijft Tommelein op Facebook. ‘Met het wegnemen van een historisch standbeeld neemt men het racisme in onze maatschappij niet weg. Het is beter om daar duidelijk over te informeren. Dit is een opportuniteit om die confrontatie op een open en transparante manier aan te gaan.’

Tommelein wijst erop dat het standbeeld van Leopold II op de zeedijk sinds 1981 een beschermd en geklasseerd monument is.

Met zijn bericht reageert de burgemeester op een petitie met de vraag het standbeeld te verwijderen. Die werd opgestart in navolging van de dood van de Amerikaan George Floyd door een politieagent.

‘Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de VS voor de Black Lives Matter Movement, zijn we op een punt gekomen waar we ook in België moeten verbeteren op het vlak van racisme’, schrijven de initiatiefnemers. Zij eisen de verwijdering van het standbeeld van Leopold II omdat het verwijst naar het gruwelbewind van de Belgische koning toen hij eigenaar was van Congo-Vrijstaat.

De petitie werd al ruim 6.000 keer ondertekend. Onder de post van Tommelein staan heel wat gemengde reacties van voor- en tegenstanders. Ook in Brussel loopt er een petitie om standbeelden van Leopold II te laten weghalen in de hoofdstad.

Het beschermde standbeeld in Oostende kwam eerder al in opspraak, toen in 2004 een hand van het beeld ontvreemd werd als verwijzing naar het gewelddadige bewind. De actiegroep '‘De Stoeten Ostendenaere’ liet vorig jaar weten bereid te zijn de hand terug te geven, op voorwaarde dat België zijn excuses aanbiedt voor zijn koloniale verleden.

De standbeelden van Leopold II in ons straatbeeld zijn al jaren voer voor discussie. Zo werden in de afgelopen tien jaar al begeleidende teksten voorzien bij beelden in Halle, Oostende, Ekeren, Gent en Hasselt.