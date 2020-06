Zeeman-oprichter overleden

Jan Zeeman, de oprichter van de naar hem vernoemde Nederlandse textielketen, is dinsdag overleden. Hij werd 78 jaar.

In 1967 opende Jan Zeeman zijn eerste Zeeman-winkel met goedkope kledingwaren in Alphen aan den Rijn. Inmiddels is het familiebedrijf gevestigd in zeven landen en heeft het bijna 1.300 vestigingen. In België telt de keten 270 filialen.

Volgens het zakenblad Quote behoorde Jan Zeeman met een geschat vermogen van ruim 800 miljoen euro tot de 25 rijkste Nederlanders. In 1999 nam hij op 56-jarige leeftijd afscheid als bestuursvoorzitter van Zeeman Groep. Omdat zijn bedrijf veel groter was geworden, vond hij dat er een ander soort leiding nodig was. Vanaf 2007 tot 2014 maakte hij deel uit van de raad van commissarissen.

De familie zal in besloten kring afscheid nemen. ‘Dankbaar en trots kijken wij terug op wie hij was, als echtgenoot, vader en opa. Maar ook dankbaar voor hetgeen hij heeft bereikt en wat een prachtig, ondernemend en succesvol leven hij heeft gehad’, schrijft zijn familie.

Het was altijd de wens van Zeeman om thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving te mogen verblijven als hij in de laatste fase van zijn leven zou komen, zegt zijn familie.

Jan Zeeman was getrouwd en heeft drie zonen.