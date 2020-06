Mercedes krijgt zijn zin: sprintrace met omgekeerde startopstelling komt er niet in Formule 1

Er zal geen sprintrace ingevoerd worden op de circuits waar straks twee weekends achter elkaar een Grote Prijs Formule 1 wordt gehouden. Dat plan, dat op weerstand van Mercedes botste, haalde het niet. Dat heeft Formule 1-topman Chase Carey verduidelijkt.

Dinsdag maakte de koningsklasse van de autosport een deel van de hertekende kalender bekend. Het Formule 1-seizoen begint volgende maand met twee Grote Prijzen in Oostenrijk (Spielberg), op 5 en 12 juli. Ook op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië zullen twee Grote Prijzen (2 en 9 augustus) doorgaan. Er circuleerde een plan om in het tweede weekend de kwalificaties te vervangen door een sprintrace, maar Mercedes was tegen dit idee gekant.

Alle tien F1-renstallen moesten akkoord zijn met de regelwijziging, maar dat is dus niet het geval. “Niet alle teams voelden zich comfortabel bij dit idee”, verklaart Chase Carey. “Veranderingen doorvoeren op zo’n korte termijn vereist unanieme steun.” Maar Carey voert het plan niet af. “Dit is een fantastische sport met een fantastische geschiedenis, fantastische helden en sterren, ongelooflijk getalenteerde rijders. We willen dus alles in zekere mate respecteren, maar dat betekent niet dat we mogelijke wijzigingen niet bekijken.” De F1-topman waarschuwt er wel voor dat de nieuwe ideeën “geen gimmicks” mogen zijn en dat ze iets moeten toevoegen aan de GP’s.

Eigenaar Liberty Media van de Formule 1 loopt al een tijdje rond met het plan voor de sprintrace, waarbij de stand van het kampioenschap de startopstelling bepaalt en de nummer laatst poleposition krijgt, terwijl de kampioenschapsleider achteraan moet starten. Het zou het tweede weekend op hetzelfde circuit wat spannender moeten maken.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes, dat met Lewis Hamilton de titelverdediger in de rangen heeft, sprak zich eerder openlijk uit tegen het plan voor de sprintrace met omgekeerde startvolgorde. “Het druist in tegen het DNA van de Formule 1. In de olympische finale van de 100 meter start Usain Bolt ook niet 5 meter achter de rest om de race spannender te maken aan de finish.”