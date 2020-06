AB InBev lanceert app om te bestellen op café

Vandaag beslist de Nationale Veiligheidsraad of cafés vanaf volgende week mogen heropenen. Bierbrouwer AB InBev demonstreerde gisteren, in het Brusselse café Les Brasseurs, hoe een gloednieuwe applicatie de mogelijke heropening veilig kan laten verlopen.

‘Aan tafel kan je via de app de drankenkaart bekijken, drank bestellen en zelfs betalen’, legde Pieter Anciaux van AB InBev uit. Bovendien kan de functionaliteit om een tafel te reserveren nog worden toegevoegd, indien de Veiligheidsraad zou beslissen dat reservaties verplicht zijn.

AB Inbev geeft zijn 12.000 cafés de mogelijkheid om de app te gebruiken, maar ze worden niet verplicht. Ze kan het werk wel vergemakkelijken. In café Les Brasseurs beschikken ze door de sociale afstand over slechts een derde van de normale capaciteit, terwijl er extra personeel zal moeten zijn om de bestellingen op te nemen. De app kan dus wat afstanden besparen.

AB InBev zal de cafés verder nog ondersteunen met een investering van 1 miljoen euro voor het gratis reinigen van tapinstallaties en het vervangen van vervallen bier. De huur van de maand april werd al kwijtgescholden en voor de maand mei is er uitstel voorzien. Of de grote drukte in de cafés meteen zal terugkeren en of het rendabel is voor de horeca-uitbaters met een beperkte capaciteit valt nog af te wachten.