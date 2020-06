Wat vindt de Canadese premier van Trumps woorden en daden? Die vraag kreeg Justin Trudeau al vaak voorgeschoteld. Ook nu, na een week van hevige protesten in de VS, stelde een Canadese journalist aan Trudeau die vraag. Zijn antwoord was op zijn eigen manier zeer veelzeggend.

Sinds de dood van George Floyd staan de VS in vuur en vlam. Over heel het land komen mensen op straat, vaak met gewelddadige taferelen tot gevolg. President Trump gaf dit weekend aan dat hij zelfs het leger wil inzetten om de orde te herstellen.