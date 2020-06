De familie van George Floyd heeft dinsdag gereageerd op het overlijden van Floyd tijdens een politie-interventie vorige week maandag. De moeder van Gianna Floyd was erg emotioneel en vraagt gerechtigheid. Bekijk het in de video hierboven.

George Floyd overleed vorige maandag tijdens een gewelddadige politie-interventie in Minneapolis in de staat Minnesota. In de video hieronder ziet u een reconstructie van die arrestatie.