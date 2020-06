Nieuw-Zeeland strijdt tegen menstruatie-armoede met gratis hygiëneproducten

Vrouwen worden wereldwijd getroffen door menstruatie-armoede. Dat is het gebrek aan financiële middelen om hygiëneproducten te kunnen kopen. Nieuw-Zeeland maakt die producten nu gratis voor meisjes in de middelbare school.

Zowat 90.000 meisjes gaan niet naar school wanneer ze ongesteld zijn in Nieuw-Zeeland, omdat ze zich hygiëneproducten zoals tampons en maandverband niet kunnen veroorloven. De overheid in Nieuw-Zeeland gaat die rekening nu voor hen betalen. Volgens premier Jacinda Ardern zijn die producten geen luxe, maar een basisbehoefte, en te veel meisjes moeten spijbelen omdat die niet voorhanden zijn. ‘We weten dat ongeveer 95.000 9-tot-18-jarigen thuis moeten blijven wanneer ze ongesteld zijn omdat ze geen hygiëneproducten hebben. Door die voorhanden te maken, kunnen we hen steunen om naar school te blijven gaan.’

Scholen in kansarme gebieden rapporteren dat sommige meisjes toiletpapier, krantenpapier of vodden moeten gebruiken. De gratis producten zullen dit schooljaar nog beschikbaar worden gemaakt in 15 noodlijdende scholen, vanaf 2021 kunnen alle scholen er vrijwillig op intekenen.

‘Het is een fantastische investering van onze overheid’, zegt Jacinta Gulasekharam, mede-oprichter van de ngo Dignity. ‘Maar het is slechts het begin, want menstruatie-armoede geldt niet alleen onder studenten.’

De regering onder Ardern wil kinderarmoede in tien jaar tijd halveren, en hoewel de coronacrisis die doelstelling moeilijker maakt, wil Ardern blijven investeren in projecten die een ‘onmiddellijk effect’ hebben op het leven van kansarme meisjes.

Ook in Europa

Menstruatie-armoede is niet alleen in Nieuw-Zeeland een gekend probleem, ook in het Verenigd Koninkrijk en Nederland staat het al langer op de agenda. De term dook voor het eerst op in 2014, door veelvuldig debat in het VK over het afschaffen van de zogenaamde tampontaks. In België werd die belasting op vrouwelijke hygiëneproducten, die even hoog was als voor luxeproducten, pas in 2018 verlaagd van 21 naar 6 procent.