Veiligheidsraad zit samen: ‘Alles opnieuw open, met een paar uitzonderingen’

Vicepremier David Clarinval (MR) heeft begrip voor de bezorgdheden van de horeca. De steun zal niet helemaal wegvallen verzekert hij, en de regels worden homogeen en duidelijk. En de laatste pint, die moet wat hem betreft niet om middernacht getapt zijn.

‘We gaan vandaag naar een helemaal nieuwe fase. Tot nu toe was alles gesloten met uitzondering van sommige sectoren. Nu zal alles opengaan, met uitzondering van enkele sectoren. Dat is een paradigmashift. We gaan veel meer vrijheid geven aan de burgers en de bedrijven.’ Dat zei vicepremier en minister van Begroting David Clarinval vanochtend op RTBF, vlak voor aanvang van de Nationale Veiligheidsraad. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) alludeert vandaag in De Tijd op zo’n omkering van de logica.

De veiligheidsraad is vanochtend om 9 u begonnen, en het belooft een lange zit te worden. Behalve voor de horeca worden er beslissingen verwacht voor de cultuursector, over sport en de mogelijkheden tot sociale contacten.

Regel van vier naar tien

Als voorbeeld van een sector die nog geduld zal moeten oefenen, noemt Clarinval dancings. ‘Maar toerisme, horeca, gîtes, campings, die gaan vanaf midden juni opnieuw kunnen openen.’ Dat kan niet ongecontroleerd gebeuren. Social distancing blijft de norm, zegt hij. ‘Het is dankzij die regel dat we er nu zo goed voorstaan. Maar er kan wel meer flexibiliteit komen, met de mogelijkheid tot meer contacten.’

Zo heeft de ‘regel van vier’ zijn tijd gehad, geeft Clarinval aan. ‘De bubbels zullen groter worden. Men zal meer dan vier mensen kunnen zien. We stellen vast dat de mensen die regels goed respecteren en dus kunnen we meer vrijheid bieden. In de horeca, bijvoorbeeld in restaurants, zullen we waarschijnlijk naar tien personen per tafel gaan. Maar, de afstandsregels blijven van kracht en als dat niet kan, moet het met een mondmasker.’

‘De regels moeten ook homogener worden en duidelijker.’ Daarbij alludeert hij onder meer eenvormige regels voor de hele cultuursector en sportwedstrijden in verband met publiek en het hervatten van uitvoeringen en wedstrijden. Vermoedelijk zullen ook cafés en restaurants onder eenzelfde regime vallen zonder al te veel uitzonderingen.

‘Beter tot 1 u ’s nachts’

Veel horecazaken kijken de komende weken met een bang hart tegemoet. Als ze mogen heropenen, vallen de hinderpremies weg, dat gaf Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) gisteren al aan. Maar door de strenge maatregelen die er naar alle waarschijnlijkheid nodig zullen zijn, bijvoorbeeld een sterke inperking van het aantal tafels, wordt het voor heel wat cafés en restaurants moeilijk om dan nog rendabel te zijn. Minister van Zelfstandigen en kmo’s Denis Ducarme (MR) liet al verstaan dat horecazaken niet verplicht kunnen worden om de gegevens van al hun cliënteel op te vragen. Dat zou volgens hem tegen de privacyregels ingaan ‘en kan dus geen verplichting zijn’.

Ook Clarinval is niet doof voor de bekommernissen. Het voorgestelde sluitingsuur van middernacht, vindt hij te strikt. ‘Ik denk dat 1 uur ’s nachts beter is. En zo zijn er nog mogelijke aanpassingen om een heropstart mogelijk te maken die het haalbaar maken. De kosten om opnieuw te openen mogen niet hoger liggen dan wat een heropening kan opleveren.’

De regering-Wilmès stelde daarvoor vorige vrijdag al een pakket maatregelen voor, dat nog verder onderhandeld wordt met de 10 partijen in de ‘superkern’. Horecabedrijven die het (nog) niet zien zitten om te heropenen, zouden gebruik kunnen blijven maken van het overbruggingsrecht. En als een bedrijf slechts een deel van zijn werknemers weer kan laten werken, blijven de tijdelijke werkloosheid lopen, aldus Clarinval, die zich sterk maakt dat die twee maatregelen al definitief beslist zijn.