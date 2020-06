Deze bouwgroepen zullen Scheldetunnel maken: ‘Een van meest ingenieuze bouwmethodes’

De bouwheer voor de Oosterweelverbinding Lantis heeft de opdracht voor de realisatie van de Scheldetunnel gegund aan een samenwerking van Belgische bouwgroepen.

De opdracht is toevertrouwd aan de Tijdelijke Handelvereniging Combinatie Oosterweeltunnel, (THV COTU), voor een contractwaarde van 570 miljoen euro. Besix, BAM, Deme en Jan De Nul zullen zo instaan voor de bouw van het ‘koninginnenstuk van de Oosterweelverbinding’, Engie Fabricom voorziet de technische installaties.

De Scheldetunnel, 1,8 km lang en met twee kokers van telkens drie rijstroken, zal naast de Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel een derde Scheldekruising vormen. De tunnel sluit de Antwerpse ring aan de noordkant en is een van de belangrijke schakels in de Oosterweelverbinding.

De tunnel zal gebouwd worden volgens de zogenoemde ‘afgezonken tunnel’-methode. Hierbij worden acht tunnelelementen van elk ongeveer 60.000 ton gebouwd in de achterhaven van Zeebrugge - waar een tijdelijk bouwdok wordt aangelegd - en vervolgens via de Noordzee en de Westerschelde drijvend naar Antwerpen gesleept. Daar worden ze na elkaar in een vooraf gebaggerde zinksleuf in de Schelde afgezonken. Baggerbedrijf Deme spreekt van ‘een van de meest ingenieuze bouwmethodes uit de beton- en waterbouw’.

Foto: Lantis

Timing

De omgevingsvergunning die nodig om de werken op Rechteroever te starten, werd begin mei ingediend. Het publieke inspraakproces start binnen enkele dagen, Lantis hoopt de vergunning eind november te verkrijgen. In afwachting kunnen de aannemers al starten met de voorbereidingen. De opstart van de eigenlijke bouwwerken voor de tunnel zelf staat gepland na de zomer van 2021.

De Scheldetunnel vormt het tweede van vijf onderdelen voor de Oosterweelverbinding. In 2018 startte het eerste deel van de werken voor de herinrichting van de snelwegen op Linkeroever en in Zwijndrecht. Na de Scheldetunnel volgen nog het Oosterweelknooppunt, de Kanaaltunnels en het verdiepen en overkappen van de noordelijke Ring op Rechteroever.