Slechts 70 nieuwe besmettingen, 31 nieuwe opnames

Het aantal bevestigde gevallen blijft onder de 100: afgelopen 24 uur werden 70 bevestigde gevallen gemeld. 31 mensen zijn dinsdag opgenomen in het ziekenhuis, en 17 mensen zijn overleden. Dat blijkt uit het dagelijkse cijferrapport van Sciensano.

Het aantal patiënten met covid-19 in het ziekenhuis blijft stabiel op 819. De afgelopen 24 uur zijn 31 nieuwe patiënten opgenomen, 25 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten.

172 patiënten krijgen nog een behandeling op intensieve zorg, een lichte stijging met zes. 79 van hen hebben beademing nodig.

Van de 17 overlijdens die dinsdag gerapporteerd werden, zijn 11 personen in het ziekenhuis gestorven en 6 in een woonzorgcentrum. In totaal zijn in ons land nu 9.522 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het nieuwe coronavirus overleden.

Het aantal nieuwe bevestigde gevallen blijft steken op 70. Daarmee duiken de cijfers voor de tweede dag op rij onder de 100. Van die nieuwe gevallen wonen er 43 in Vlaanderen, 21 in Wallonië en 6 in Brussel. Mogelijk speelt het verlengd weekendeffect nog een rol in de rapportering, en komt het aantal nieuwe besmettingen tegen het einde van de week weer boven de 100 uit.

De trends blijven zowel voor de opnames, overlijdens als voor de bevestigde gevallen dalend. Gemiddeld lopen de cijfers met 3 tot 5 procent per dag terug. Dat blijft dus goed nieuws, zeker gezien de versoepelingen die de voorbije weken zijn doorgevoerd. De Nationale Veiligheidsraad zit woensdag samen om verdere versoepelingen in de exitstrategie af te spreken. Op de planning staat onder meer een heropening van de horeca, meer sport en cultuur en toerisme (in eigen land, red.).