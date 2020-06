Temperaturen nemen duik, ook buien verwacht

Vandaag is het ’s ochtends op de meeste plaatsen vrij zonnig. Maar later slaat het weer om.

Woensdag mogen we veel hoge wolkenvelden en stapelwolken verwachten die, vooral in de zuidoostelijke landshelft kunnen uitgroeien tot buien. Plaatselijk zijn enkele onweders niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 17 graden aan zee, 22 à 24 graden in het centrum van het land en nog 25 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is zwak tot matig uit noordwest, aan zee eerder matig uit noord tot noordwest.

Woensdagavond en -nacht verwacht het KMI nog perioden van regen of buien, mogelijk met onweer, in het zuidoosten van het land. Elders is het bewolkt met kans op een bui aan zee tegen het einde van de nacht. De minima liggen tussen 9 en 13 graden.

Donderdag wordt het zwaarbewolkt met in de loop van de dag overal wat regen of enkele buien. Het wordt gevoelig koeler met maxima tussen 13 granden op de Hoge Venen en 18 graden in de Kempen.

Vrijdag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met perioden van buien. De maxima schommelen tussen 9 en 16 graden. Zaterdag trekt in de ochtend een storing van west naar oost door het land. Daarachter wordt het wisselvallig met opklaringen en ook enkele buien. De maxima schommelen tussen 12 en 16 graden.

Zondag is het wisselvallig een afwisseling van opklaringen en bewolkte perioden met wat regen of enkele buien. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden. Maandag blijft het wisselvallig met opklaringen en ook kans op buien. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden.