Vlaamse anti-Trumpcartoon gaat de wereld rond: ‘Surrealistisch’

Al enkele dagen is Twitter in de ban van een anti-Trumpcartoon op de cover van Time Magazine… Maar het Amerikaanse nieuwsmagazine zit daar voor niets tussen. Aanstoker is onze landgenoot Luc Descheemaeker alias cartoonist O-Sekoer uit Torhout. En zeggen dat het werk eigenlijk teruggaat tot begin maart 2016, toen de president nog maar een presidentskandidaat was.

Een zijwaartse haarbles tegen de schedel geplakt boven een al even herkenbaar snorretje, maar dan bij nader toezien met het profiel van een bekende president. Daarbij de niets aan de verbeelding overlatende woorden ‘Racisme, het grootste virus’. Dat alles in sober zwart en wit, in scherp contrast met de knalrode opmaak van Time Magazine. Sinds tekenleraar-op-rust Luc Descheemaeker (64) deze cartoon op Twitter postte, zit hij in het oog van de storm. ‘Surrealistisch, in meer dan één opzicht’, slaat hij vanuit zijn thuisbasis in Torhout de discussie met stijgende verbazing gade.

Mexico, 2016

Foto: O-SEKOER

De cartoonist tekende de bles van Hitler én diens tot Trump getrimde snorretje eigenlijk al in maart 2016. ‘Aanleiding was de opgemerkte verkiezingsbelofte van toen nog presidentskandidaat Trump om een muur te bouwen op de Amerikaans-Mexicaanse grens. Een Mexicaanse collega organiseerde in juni van dat jaar een tentoonstelling in Mexico City en vroeg me een werk in te sturen. Daar kwam een boek van, met mijn cartoon op de front. Later heb ik er tal van prijzen mee gewonnen op internationale cartoonfestivals. Toen al werd gezegd dat dit wel eens een klassieker onder de politieke cartoons kon worden.’

Er zouden nog tal van cartoons volgen met Trump als schietschijf. ‘Wat wil je: de voorbije vier jaar is er van enige beterschap in de VS niets te merken. Integendeel. En dus hernam ik half mei de cartoon van destijds maar voegde er nog twee elementen aan toe. De slogan, want voor mij is het racisme een nog veel groter virus dan corona. En de referentie naar Time, een verwijzing naar de barslechte relatie die Trump er met de media op nahoudt. Die postte ik op 17 mei. En dan stierf George Floyd tijdens een politieactie. Die dag retweette een van mijn volgers de cartoon en sindsdien is het hek van de dam. Al meer dan 40.000 keer gedeeld, al meer dan 50 artikels in nieuwsmedia.’

Ceci n’est pas une...

Raar maar waar: de meeste mensen zijn er rotsvast van overtuigd dat het om een échte Time-cover gaat. In die mate dat sommige media er hun ‘factcheckers’ op loslieten en dat de cartoon hier en daar zelfs als ‘fake news’ werd bestempeld. Maar dat laat onze landgenoot niet aan zijn hart komen: ‘Ceci n’est pas une pipe… schreef Magritte onder een schilderij van een pijp. En gelijk had-ie: dat was ook geen pijp, het was een schilderij. Beschouw het als een knipoog naar Magritte en het surrealisme. Wat ik doe, is de werkelijkheid uit verband rukken, ze uitvergroten en zo de mensen confronteren met de surrealistische realiteit in de VS.’

Dat de cartoon nu nog meer reacties oplevert dan vier jaar geleden schrijft de cartoonist niet alleen toe aan de sociale media: ‘De omstandigheden die ik aankaart, zijn nu nog veel duidelijker dan vier jaar geleden.’ Of hij al een reactie heeft gekregen van Time of vanuit het Witte Huis? ‘Neen, die mensen hebben wel wat anders te doen dan te reageren op een cartoon, denk ik.’