Nieuw natuurterrein in Leuven: vijvers van Bellefroid geopend voor publiek

Leuven heeft er een nieuw openbaar natuurgebied bij. Dinsdag werden de Vijvers van Bellefroid officieel geopend voor het publiek.

‘De twee vijvers waren voor velen een nog onbekend stukje natuur in Leuven’, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). ‘Ze zijn altijd in privébezit geweest en waren daardoor afgesloten voor het publiek. Al jaren wilde de stad die mooie vijvers toegankelijk maken voor iedereen.’

Eind vorig jaar kwam die aankoop plots in een stroomversnelling terecht, en in november was het rond. Het volledige domein is 21 hectare groot. Dat zijn 40 voetbalvelden, of een gebied groter dan de vijvers van Abdij van Park of het Provinciaal Domein.

‘De voorbije maanden heeft onze groendienst hard gewerkt om de vijvers toegankelijk te maken’, zegt schepen Lalynn Wadera (SP.A). ‘Voorlopig kan je enkel langs een deel van de zuidelijke vijver wandelen, zowat een kilometer lang. Op termijn zal je rond de hele vijver kunnen. Aan de tweede vijver hebben we kijkmuren gebouwd, zodat bezoekers de dieren kunnen bekijken, zonder ze te storen.’

Op die vijver zijn twee burchten van bevers, en een derde is in aanbouw. Er leven ook tal van watervogels en vissen. ‘We kregen na de aankoop veel vragen van Leuvenaars die hier kansen zagen voor recreatie. We vinden dat enthousiasme tof, maar de focus ligt hier echt op de natuurwaarde’, zegt Wadera.