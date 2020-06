D’Ieteren Auto laat tot 211 jobs in België verdwijnen

D’Ieteren Auto wil zijn transformatieplan versnellen, waardoor tot 211 banen in België kunnen verdwijnen. Dat meldt de groep.

Auto-importeur D’Ieteren verwijst in een persbericht naar de huidige gezondheidscrisis als oorzaak van de versnelling. De coronacrisis heeft tot ‘een forse afname van de vraag geleid’, klinkt het.

De intentie van het bedrijf is om alvast de activiteiten van de ‘Contact Centers’ in Kortenberg stop te zetten. ‘De directie is ook van plan geen Yamaha-producten meer in te voeren in België en het Groothertogdom Luxemburg, een activiteit die momenteel wordt uitgevoerd door D’Ieteren Sport, en een overnemer voor de activiteiten van D’Ieteren Sport te zoeken’, klinkt het nog in het persbericht.

‘Het project van de directie zou kunnen leiden tot het verlies van 211 banen binnen D’Ieteren n.v., D’Ieteren Sport n.v. en Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.’

De herstructurering heeft geen invloed op de activiteiten van de zelfstandige concessiehouders, die instaan voor de verkoop en dienstverlening na verkoop van de verdeelde merken.

De wettelijke informatie- en consultatieprocedure met de personeelsvertegenwoordigers in het kader van de wet-Renault is woensdag opgestart. In de voormiddag vindt een informatiesessie plaats voor alle medewerkers via een webinar.